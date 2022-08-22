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Sivasspor maçı öncesi Alanyaspor'da 4 eksik

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, zorlu maça 4 eksikle çıkacak.

22 Ağustos 2022, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Sivasspor maçı öncesi Alanyaspor'da 4 eksik

Süper Lig 'in 3. haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlikle giren Alanyaspor , Sivasspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkarken karşılaşma öncesi Akdeniz ekibinden sakat oyuncularla ilgili açıklama geldi.

Turuncu Yeşilliler, tedavileri süren Efecan Karaca, Diedhiou, Umut Güneş ve Targhalline'in bugünkü Sivasspor maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sakatlık sonrası tedavileri ve bireysel antrenmanları devam eden futbolcularımız Efecan Karaca, Famara Diedhiou, Umut Güneş ve Oussama Targhalline, DG Sivasspor maçı kadrosunda yer almıyor.'' ifadeleri kullanıldı.


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