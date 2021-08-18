Petrocub ve Dinamo Batumi engelini aşarak büyük bir başarıya imza atan Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı ağırlayacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, başarılı grafiğini güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi ve rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan Kırmızı-Beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.

Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ağustos Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek. TRT Spor’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sivasspor Play-Off Turu'na nasıl geldi?

Sivasspor, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum’la sahasında 1-1 berabere kalarak Play-Off Turu'nda Kopenhag’ın rakibi oldu.