Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor-Kopenhag maçı (CANLI)

Petrocub ve Dinamo Batumi engelini aşarak büyük bir başarıya imza atan Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı ağırlıyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, başarılı grafiğini güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi ve rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan Kırmızı-Beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.





Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor-Kopenhag maçı hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan ve TSİ 21.00’de başlayan karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetiyor. TRT Spor’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Sivasspor-Kopenhag ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali, Koray, Caner, Uğur, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Boilesen, Khocholava, Diks, Kristiansen, Zeca, Falk, Stage, Daramy, Pep Biel, Wind