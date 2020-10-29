Geçtiğimiz hafta Villarreal karşısında tarihi bir maç çıkartan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, sezon boyunca Avrupa Ligi heyecanı Misli.com'da!

Süper Lig'de ilk 5 maçında 7 puan toplayabilen Sivasspor, Avrupa Ligi serüvenini ise Villarreal deplasmanında 5-3'lük yenilgiyle açmıştı. Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt dışında takımda önemli bir eksik yok. TD Rıza Çalımbay'ın Kayode'nin hücum merkezinde, Yatabare ile Gradel'in kanatlarda olduğu sistemi bozması beklenmiyor. Çalımbay; "Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyoruz ve Türkiye için oynuyoruz. Hiçbir rakipten korkumuz yok, kazanmak içi ne gerekiyorsa yapacağız..." açıklamalarında bulundu.

Maccabi Tel Aviv'de takımın önemli hücum silahlarından Tal Ben Haim sakat. Forvet Aleksandar Pesic iyileşti ve ilk kez maç kadrosunda yer alacak. Geçen sezonun son bölümünde ilk 11 tercihi olarak kullanılan stoper Shahar Piven ise bir kez daha kafilede yer almadı. TD Georgios Donis, 25 yaşındaki stoperi bu sezon hiç kullanmadı. Koronavirüs karantinası sona eren Dan Glazer ve Yonatan Cohen ikilisi, orta alandaki yerlerini geri alacak. Bir dönem İskoçya'da Motherwell ve Aberdeen forması giymiş, Reading ile Premier Lig tecrübesi de yaşayan Nick Blackman'a gol yollarında dikkat!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 3'ü karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu. Bu 3 maçın 2'sini kazandı.

- Maccabi Tel Aviv şu ana kadar rakip olduğu hiçbir Türk temsilcisini mağlup edemedi! (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Maccabi Tel Aviv, Avrupa arenasında çıktığı son 8 deplasman maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 4 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor Kazanır" oldu! %45'lik kesim Yiğidolar'ın zorlu mücadelede 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.