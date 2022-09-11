Sivasspor ligdeki 4. beraberliğini aldı

Sivasspor , İstanbulspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 6. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 2 de yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş 'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı ekip beşinci haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalmıştı.

SİVAS (İHA)