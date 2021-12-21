Sivasspor ligde son 4 maçını kazandı

Ligde son 4 maçından da galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Çaykur Rizespor 'u konuk edecek.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 1.8 gol atıldı. Maçlar yüzde 60 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Sivasspor evinde maç başına 1.56 puan alırken Çaykur Rizespor deplasmanda 0 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Sivasspor, Kasımpaşa'yı geçen hafta 3-1 mağlup etti. Rıza Çalimbay'ın takımı üst üste dört galibiyetle harika performans sergiliyor. İlk yarıda Kasımpaşa karşısında oyun olarak biraz geride kalsalar da geri adım atmadılar. İç sahada kısmen zorlu iklim koşulları nedeniyle, her zaman mücadele etmesi çok zor bir takım oldular. Deplasmanda mücadele eden ve bu sene deplasman galibiyeti bulunmayan Rizespor'a karşı mutlak favoriler.

Rizespor, son maçında Malatyaspor'u son dakika golle yenmeyi başardı. Beklendiği gibi, daha iyi olan taraf olurken çok sayıda şans yarattılar ve defans hattında sağlan görüntü verdiler. Rizespor'un en büyük sorunu deplasman maçlarında farklı bir takıma dönüşüyor ve sahanın her yerinde çok fazla hata yapıyorlar. Defansta organize olamıyorlar ve gol bulmakta zorlanıyorlar.

Oran Analizi

Sivasspor için toplam gol 0-1 oranı 3.3 olduğunda toplam 4 maçın %75 kısmında 0-1 gol olmamıştır.

Çaykur Rizespor için toplam gol 0-1 oranı 3.3 olduğunda toplam 4 maçın hiçbirinde 0-1 gol olmamıştır .

Çaykur Rizespor için 1.5 alt oranı 3.1 olduğunda toplam 6 maçın hepsi 1.5 üst bitti.



