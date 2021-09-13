Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa’yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon oynadığı 4 lig maçını da kazanamadı.

Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 ve Trabzonspor ’a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor , söz konusu 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan ve 2 puan toplayan Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

AA