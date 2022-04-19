Sivasspor, kupada oynayacağı Alanyaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor , bugün Antalya'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenman sonrası kafile Antalya'dan Alanya'ya geçti.

Alanyaspor ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

DHA