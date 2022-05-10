Sivasspor kupada final peşinde

Kupaya 5'inci turdan katılan Demir Grup Sivasspor , sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi, son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Alanya'da oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, rövanş maçı öncesi avantaj yakalamayı başarmıştı.

RIZA ÇALIMBAY: TARİHİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçın kendileri için çok kritik olacağını söyledi. Pandemiden önce taraftarların mücadelelere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Rıza Çalımbay, bu ilginin kaybolduğunu ifade etti. Çalımbay, "Sivas'a yakışmıyor bu. Ne olursa olsun destek olmaları gerekiyor. Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12'nci adam değil 1'inci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz. Sayın Valimiz Salih Ayhan ve Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin çok güzel destek verdi. Oyuncu arkadaşlarımız bunun karşılığını sahada verecek. İnşallah finale kalacağız. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum. Alanyaspor takımı da kolay bir rakip değil. Çok zor bir takım. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, taraftarımızın desteği ile elimizden gelenin en fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz, yeni sezon da gitmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

KIRMIZI-BEYAZLILARDA 2 EKSİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, yarı finalin ilk maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Moustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Leke James, rövanş maçında forma giyemeyecek.

TRİBÜNLER DOLACAK

Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde dolu tribünler önünde sahaya çıkacak. Sivas Belediyesinin desteği ile maçın tüm biletleri satılırken, taraftarlar da hazırladıkları koreografi ile maça renk katacak.

Rövanş maçından iyi bir sonuçla ayrılarak finale çıkmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk defa finale çıkacak. Alanyaspor'un tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmalara gidecek. Finale çıkarak kupayı kazanmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor'un yarınki maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sivas Belediyesi'nin satın alarak taraftara sunduğu maç biletlerinin tamamı tükendi. Maç saatinde 27 bin kişilik Yeni 4 Eylül Stadı'nın tamamen dolu olması bekleniyor. Yiğido Gençlik taraftar grubu da yarınki maçta takımına tribünlerden koreografili destek verecek.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Alanyaspor mücadelesine şu 11'le çıkması bekleniyor: "Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Erdoğan, Fajr, Ulvestad, Gradel, Konate."

İHA