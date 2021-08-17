Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig 'in ilk hafta maçında dün evinde İttifak Holding Konyaspor 'a 1-0 yenilerek sezona puansız başlayan Demir Grup Sivasspor , ara vermeden UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü.

Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğerleri ise ısınma hareketiyle antrenmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise pas çalışması ile yarım saha çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mykola Balakin görev yapacak.

DHA