Sivasspor-Kopenhag maçının hakemi Ukraynalı Mykola Balakin oldu

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan hakem Mykola Balakin görev alacak.

İki takım arasındaki ilk mücadele 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada, Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

Balakin’in yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Volodymyr Volodin ve Valentyn Kutsev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Oleksandr Derdo olacak.

AA