Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda 19 Ağustos Perşembe saat 21.00’de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor-Kopenhag maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Stadyum kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa çıktı. Sivasspor-Kopenhag maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.