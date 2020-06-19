Sivasspor, Konyaspor'a bileniyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

19 Haziran 2020, Cuma 13:36 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Konyaspor'a bileniyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek idmanın ardından saat 15.00’te hava yolu ile Konya’ya gidecek.

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