UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Sivasspor , Süper Lig'de 2021/22 sezonunu Konyaspor maçıyla açıyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ev sahibi avantajını kullanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İlhan Palut'lu Konyaspor ise sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Yiğidolar'da sakatlığı süren Aaron Appindangoye maç kadrosunda olmayacak. Pedro Henrique'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Konuk ekipte tek eksik Marin Anicic.

Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Konyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan, Fajr, Erdoğan, Leke James, Kayode

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi