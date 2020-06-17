Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Pazartesi günü sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 21 Haziran Pazar günü 21.00'de oynayacağı İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden / SİVAS (İHA)