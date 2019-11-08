Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Sivasspor 11. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek. Zirveye oynayan Yiğidolar rakibini yenerek üst çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk edecek. Lider Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde olan Sivasspor sahasında Konyaspor'u yenerek zirve inadını sürdürmek istiyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Konyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor.
Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor - Konyaspor muhtemel 11'ler
Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore (Fatih), Erdoğan (Fernando), Mert Hakan, Yatabare
Konyaspor: Serkan Kırıntılı - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Miya
Ev sahibi takımda Rybalka sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor.