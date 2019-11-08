Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk edecek. Lider Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde olan Sivasspor sahasında Konyaspor'u yenerek zirve inadını sürdürmek istiyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Konyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor.

Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore (Fatih), Erdoğan (Fernando), Mert Hakan, Yatabare

Konyaspor: Serkan Kırıntılı - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Miya

Ev sahibi takımda Rybalka sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor.