Sivasspor - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Sivasspor 11. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek. Zirveye oynayan Yiğidolar rakibini yenerek üst çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Maçta ilk düdük çaldı.
Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk edecek. Lider Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde olan Sivasspor sahasında Konyaspor'u yenerek zirve inadını sürdürmek istiyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Konyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor.
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SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.
Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ev sahibi takımda Rybalka sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor.