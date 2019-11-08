Sivasspor - Konyaspor (CANLI)

Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk edecek. Lider Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde olan Sivasspor sahasında Konyaspor'u yenerek zirve inadını sürdürmek istiyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Konyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor.

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.

Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi takımda Rybalka sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor.



