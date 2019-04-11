Sivasspor, Konya yolcusu

DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı A. Konyaspor müsabakası öncesi Sivas’ta ki hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya’ya hareket etti

11 Nisan 2019, Perşembe 13:59
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Sivasspor, Konya yolcusu

DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı A. Konyaspor müsabakası öncesi Sivas’ta ki hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya’ya hareket etti

Spor Toto Süper Ligi 28. hafta müsabakalarında Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda A. Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Sivas’ta sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekibin yarın Konya'da yapacağı antrenmanın ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girip maç saatini bekleyecek.

İHA

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