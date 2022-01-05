Sivasspor, Konya maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig 'in 20. hafta maçında konyaspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Konyaspor ile karşılaşacak sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor , öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çabukluk ve şut çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, pazar günü saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.