Sivasspor kondisyon çalıştı

Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman sahada koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı. Oyuncular, ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Yiğidolar, yarın yapacağı çift idmanla Bolu kampına devam edecek.







