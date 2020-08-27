Sivasspor kondisyon çalıştı

Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

27 Ağustos 2020, Perşembe 13:02 Son Güncelleme:
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Sivasspor kondisyon çalıştı

Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman sahada koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı. Oyuncular, ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Yiğidolar, yarın yapacağı çift idmanla Bolu kampına devam edecek.



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