Sivasspor kazanmaya hasret

Rıza Çalımbay ve öğrencileri için yeni sezon hiç de istedikleri gibi gitmiyor. Sivasspor , ilk resmi maça, Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor karşısında çıktı ve 4-0 kaybetti. Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö'ye iki mücadelede de yenilen Kırmızı-Beyazlılar, Konferans Ligi'nde G Grubu'na sahasında Slavia Prag ile berabere kalarak başladı. Sivasspor ligde oynadığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

10 resmi maçta da henüz galibiyet yüzü göremeyen Yiğido'da Rıza Çalımbay, 1-1 sona eren son İstanbul maçı sonrası yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu söyledi. Çalımbay, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Hem ligi hem Avrupa'yı beraber götürmek zor. Çünkü geniş bir kadron, büyük bir bütçen olması gerekiyor. Geçen sezon da 7., 8. haftada galip gelebilmiştik" ifadelerini kullandı.

James'te kırık var

Zor günler geçiren Sivasspor'a bir kötü haber de Slavia Prag maçında sakatlanan Leke James'ten geldi. Başarılı hücum oyuncusunun ayak bileğinde kırık tespit edildi. James'in en az 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rıza Çalımbay'a göre ise öğrencisi muhtemelen ilk yarıyı kapattı.