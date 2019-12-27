Süper Lig'de ilk devre sona ererken, futbolseverler gözünü puan durumuna çevirdi. Sezonun flaş takımı Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilerken, 17. haftada birbirinden kritik maçlar oynanıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, açılış maçında son haftaların formda takımı Gençlerbirliği'ni konuk etti ve rakibini 4-1'lik skorla geçti. Cumartesi günü oynanan Başakşehir-Kasımpaşa, Trabzonspor-Kayserispor ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarından sonra puan durumu şekillenmeye başladı.

Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 devirip 2. sırada yer alırken, Kayserispor'u 6-2 ile geçen Trabzonspor 3. sıraya yerleşti. Antalyaspor'u 5-0 deviren ve iki maç sonra galibiyet alan Galatasaray ise zirve iddiasını sürdürdü, 27 puana ulaştı. Pazar gününün ilk maçında ise lider Sivasspor Göztepe'yi 1-0 yenerek puan farkının korudu. Fenerbahçe ise bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

1.DG Sivasspor 37 puan

2.M.Başakşehir 33 puan

3.Trabzonspor 32 puan

4.Beşiktaş 30 puan

5.Fenerbahçe 28 puan (1 maçı eksik)

6.Galatasaray 27

7. A.Alanyaspor 26 puan (1 maçı eksik)

8.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan (1 maçı eksik)

9.Göztepe 23 puan

10.Gaziantep FK 23 puan (1 maçı eksik)

11.Y.Denizlispor 22 puan

12. Ç.Rizespor 20 puan (1 maçı eksik)

13.Gençlerbirliği 18 puan

14.Kasımpaşa 15 puan

15.İH Konyaspor 15 puan (1 maçı eksik)

16.Antalyaspor 14 puan

17.MKE Ankaragücü 12 puan

18.İM Kayserispor 10 puan

Süper Lig 17. hafta maç sonuçları

Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor

Başakşehir 5 - 1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor

Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor

Sivasspor 1-0 Göztepe

Alanyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Süper Lig 18. hafta fikstür

Beşiktaş - Sivasspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Başakşehir - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Alanyaspor - Kayserispor

Galatasaray - Denizlispor

Antalyaspor - Göztepe

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Konyaspor