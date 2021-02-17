Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasını bay geçiren Demir Grup Sivasspor, bir haftalık aranın ardından 26'ncı haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra iki grup halinde şut ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı beyazlılar hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Hayserispor 21 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SİVAS (DHA)