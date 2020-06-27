Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig’in 29. hafta maçında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

27 Haziran 2020, Cumartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Kayserispor yarın saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

İHA

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