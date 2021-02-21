Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk edecek. 5 maçlık galibiyet hasretine Başkent'te son veren ve Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Sivasspor, sahadan galip ayrılarak seri yakalamak istiyor. Yiğidolar, 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan Kayserispor ise deplasmanda bu serisini noktalamak ve alacağı 3 puanla rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor. 25 puanlı Sarı Kırmızılı ekip, 16. basamakta bulunuyor.

İşte 11'ler

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Kayserispor 3-1 kazanmıştı.

Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



