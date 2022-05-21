Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan iki takım, bugün de ligde karşı karşıya gelecek. Hem Sivas hem de Kayseri'nin, rotasyon ağırlıklı bir kadro ile çıkma ihtimali bulunsa da bu mücadelenin final için prova olması bekleniyor. Öte yandan Yiğidolar'da Leke James, Sarı-Kırmızılı ekipte ise Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Ulvestad, Fajr, Ziya, Sefa, Kayode

Kayserispor: Cenk, Ramazan, Kolovetios, Uğur, Yasir, Campanharo, Bertolacci, İbrahim, Emrah, Gökhan, İlhan

Rıza Çalımbay: Sivas için tarihi bir gün

Yiğido'nun hocası Rıza Çalımbay, ligde ve kupa finalinde oynayacakları Kayseri mücadelesi için, "Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Finale, konvoy halinde gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün" dedi.

Hikmet Karaman: Bütünleşmemiz gerekiyor

Sivas ile deplasmanda kapışacak olan Kayseri'de Hikmet Karaman, son maç öncesinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kupa finalini de değerlendiren Karaman, "Şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.