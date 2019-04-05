Anadolu derbisi olarak adlandırılan Sivas-Kayseri rekabetinde, 24. lig maçı oynanacak. 33 puanlı Kayseri de 34 puanlı Sivasspor da mutlak 3 puan peşinde. Çünkü kazanan taraf hem alt tarafla bağını kopartacak hem de Avrupa potasına yaklaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak maçın biletlerine Sivaslı futbolseverler büyük ilgi gösterirken, tribünlerin dolu olması bekleniyor. İki ekibin daha önceki 23 lig maçında Kayserispor’un galibiyetlerde 7-6 üstünlüğü var. 10 maç da berabere bitmişti. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi ise Sarı- Kırmızılılar 2-0’lık skorla kazandı.

Sivasspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Fatih, Uğur, Hakan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre, Kone

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets

Yiğido ideal kadrosuyla çıkacak

Sivasspor’da Muhammet Demir sakatlığından dolayı yok. Ziya Erdal ise yetiştirilmeye çalışılıyor. Yiğidolar ideal kadrosuyla sahaya çıkacak.

Kayseri'de 5 eksik

​Durumları kritik olan Kravets ve Kana Bıyık, oynayabilecek duruma geldi. Bilal, Mensah, Sakıb, Gyan ve Kucher ise kesin yoklar.

En gollü maçlar

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 23 maçta 64 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Sivasspor ile Kayserispor, Sivas'ta 11 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Sivasspor 5 kez, Kayserispor ise 3 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti.