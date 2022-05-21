Sivasspor - Kayserispor maçı (CANLI)

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 38. haftasında kozlarını paylaşıyorlar. 26 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan iki takım, bugün de ligde karşı karşıya geliyorlar. Mücadelenin final için prova olması bekleniyor. Öte yandan Yiğidolar'da Leke James, Sarı-Kırmızılı ekipte ise Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemiyorlar.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

5. dakikada Sivasspor'da sol kanattan Ziya Erdal'ın yaptığı ortaya altı pas üzerinde Jorge Felix'in kafa vuruşu, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

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Sivasspor - Kayserispor ilk 11'ler:

Sivasspor: Emre, Mehmet, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Özkan, Kerem Atakan, Sefa, Felix, Konate

Kayserispor: Bilal, Yasir, Kolovetsios, Uğur, Cardoso, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Mane, İlhan, Gavranovic

Rıza Çalımbay: Sivas için tarihi bir gün

Yiğido'nun hocası Rıza Çalımbay, ligde ve kupa finalinde oynayacakları Kayseri mücadelesi için, "Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Finale, konvoy halinde gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün" dedi.

Hikmet Karaman: Bütünleşmemiz gerekiyor

Sivas ile deplasmanda kapışacak olan Kayseri'de Hikmet Karaman, son maç öncesinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kupa finalini de değerlendiren Karaman, "Şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.