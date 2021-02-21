Sivasspor - Kayserispor canlı

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk ediyor. 5 maçlık galibiyet hasretine Başkent'te son veren ve Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Sivasspor, sahadan galip ayrılarak seri yakalamak istiyor. Yiğidolar, 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan Kayserispor ise deplasmanda bu serisini noktalamak ve alacağı 3 puanla rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor. 25 puanlı Sarı Kırmızılı ekip, 16. basamakta bulunuyor.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

Maça Sivasspor etkili başladı.

GOL | Dakikalar 18'i gösterdiğinde Sivasspor, Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Max Gradel'in gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare gelişine şutunu attı ve kaleci Doğan Alemdar'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Sivasspor golden sonra etkili gelmeye devam etti. 20. dakikada ilk golün sahibi Mustapha Yatabare ceza sahası içerisinde topla buluştu, şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde sol kanattan kullanılan ortada ceza sahasında Yatabare kafasıyla Hakan Aslan'a indirdi. Hakan kafasıyla şutunu attı kaleye giden topa Uğur Çiftçi dokundu ve Sivasspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı ortada bir oyunla başladı.

İşte 11'ler

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Kayserispor 3-1 kazanmıştı.

Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



