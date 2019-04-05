Sivasspor - Kayserispor CANLI

Anadolu derbisi olarak adlandırılan Sivas-Kayseri rekabetinde 24. lig maçı oynanıyor. 33 puanlı Kayseri de 34 puanlı Sivasspor da mutlak 3 puan peşinde. Çünkü kazanan taraf hem alt tarafla bağını kopartacak hem de Avrupa potasına yaklaşacak. İki ekibin daha önceki 23 lig maçında Kayserispor’un galibiyetlerde 7-6 üstünlüğü var. 10 maç da berabere bitmişti. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi ise Sarı- Kırmızılılar 2-0’lık skorla kazandı.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

Dk.14 PENALTI! Hasan Hüseyin Acar'ın cezası sahası içinde topa koluyla müdahale etmesinin ardından Sivasspor penaltı kazandı.

Dk.15 PENALTI KAÇTI! Arouna Kone, kaleciyi ters köşeye yatırdığı penaltı vuruşunda topu dışarı gönderdi.

Dk.30 GOL! Tjaronn Chery'nin ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruş filelerle buluştu ve Kayserispor 1-0 öne geçti.

Dk.33 GOL! Kendi yarı sahasından atılan uzun pasla kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Chery, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Dk.45+1 GOL! Mücadelenin ilk yarısına eklenen tek duraklama dakikasında soldan Deniz Türüç'ün yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar, attığı kafa golüyle farkı 3'e çıkardı.

İlk yarı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Sivasspor - Kayserispor ilk 11'ler

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Fatih Aksoy, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Fousseni Diabate, Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Arouna Kone

İM Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Silvestre Varela, Umut Bulut

Hakem: Koray Gençerler

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin Acar (14'), Tiago Lopes (26')

En gollü maçlar

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 23 maçta 64 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Sivasspor ile Kayserispor, Sivas'ta 11 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Sivasspor 5 kez, Kayserispor ise 3 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti.