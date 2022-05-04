Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 'de cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Sivasspor , 2 günlük bayram izninin ardından ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde sağanak yağmur altında basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak

İHA