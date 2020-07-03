Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 5 Temmuz Pazar günü 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

İHA