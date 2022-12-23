Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sona erdi ve Spor Toto Süper Lig 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonunun 15. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.(İHA)



