Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Alanyaspor galibiyetinin ardından Galatasaray 'ı deplasmanda devirmeyi başaran Yiğidolar, moralli çıkacağı maçta 3 puanı kapıp serisini 3 maça taşımayı amaçlıyor. 2 maçlık galibiyet serisi Başakşehir maçında sona eren Paşa ise zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ev sahibi, topladığı 48 puanla 11. basamakta yer alıyor. Konuk takım ise 47 puanla 12. sırada.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Ouanes, Fall, Muleka