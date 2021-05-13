Fenerbahçe galibiyetiyle rakibine şampiyonluk yolunda ciddi bir darbe vuran ve yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran Sivasspor, Süper Lig'in 42. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 62 puanla 5. sırada yer alan Yiğidolar, sezona bulunduğu konumda nokta koymak ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 46 puanla 13. basamakta yer alan, ligde kalması garanti olan Kasımpaşa ise sezonu galibiyetle tamamlamak amacında. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor - Kasımpaşa maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Cofier, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Kayode

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Yusuf, Anıl, Hajradinovic, Koomson

Sivasspor'da Yatabare, Kamara, Erdoğan sakatlıkları, Robin Yalçın ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. Kasımpaşa'da ise sakatlıkları süren Hodzic, Jeanvier, Koita, Tosic, Drinkwater'in yanı sıra kart cezalısı Thelin, görev alamayacak isimler.