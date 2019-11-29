Sivasspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-0 (ÖZET)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 13. haftasında lider Demir Grup Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadı'nda ligin alt sıralarında yer alan Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı topta yaşanan hava topu mücadelesini kazanan Mert Hakan Yandaş'ın kafayla gönderdiği pasa hareketlenen Hakan Arslan, ceza sahasının hemen içinde gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fatih Öztürk'ün solundan ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MANCHESTER CITY GİBİ...

Karşılaşmanın 17. dakikasında Yiğidolar etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç'ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo Goiano yerden topu ceza alanına gönderdi. Altıpas önünde boş pozisyonda olan Yatabare'ye sadece dokunmak kaldı: 2-0. Goldeki organizasyon Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin ataklarını çağrıştırdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Kasımpaşa daha etkili oynadı. 64. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mustafa Pektemek'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top uzak kale direğine çarparak geri geldi ve sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

80. dakikadan sonra Kasımpaşalı futbolcular yorulup oyundan düştü. Sivasspor, daha fazla atak şansı buldu ve rakip kalede gol aradı.

90+3'te Yatabare topu ağlara gönderdi ancak VAR'da yapılan kontroller sonrasında gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yiğidolar, Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup ederek 27 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise maç fazlasıyla 15. sırada kaldı.