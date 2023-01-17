Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediye Spor karşı karşıya geliyor.

Sivasspor'da Kayserispor ile oynanan mücadelede, sol ayak bileğinde burkulma nedeniyle tendon hasarı ve ödem oluşan Karol Angielski, bu maçın kadrosundan çıkartılmıştı. Angielski'nin sakatlığının ardından U19 takımda forma giyen forvet oyuncusu Eren Kaya, a takımın kadrosuna dahil edilmişti.

Sivassporlu taraftarlardan stadyum tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor ile Karacabey Belediye arasında yarın oynanacak maçın Kayseri’ye alınması tepkilere neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor maçı, Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin bakımda olması nedeniyle Kayseri’de oynanacak. Sivasspor camiası için büyük önem arzu eden maçında Kayseri’ye alınması ise tepkilere neden oldu.

Sivaslılar, bu kararın maddi ve manevi şehre zararı olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden “İki gün Sivas’ta konaklayacak ve harcama yapacak olan takım başka şehirde kalacak, üstelik Sivasspor'da boş yere konaklama ve yemek ücreti verecek. Sivas’ın kupa maçı Kayseri Stadyumunda değil Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanmalı” şeklinde yorumlarda bulundular.

Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa.

Karacabey Belediye Spor: Hüseyin, Yusuf Erdem, Vedat, Ata, Muhammet, Abdullah, Erdem, Mustafa, Ulaş, Serkan Emrecan, Devrim.

Sivasspor - Karacabey Belediye Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maç 14.30'da başlayacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği maç a spor 'dan naklen yayınlanacak.