UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 5 Kasım Perşembe günü Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor. Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivasspor - Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. beIN SPORTSHD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kırmızı-beyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

Villarreal liderliğini sürdürdü

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

11. maç

Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.