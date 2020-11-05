Sivasspor - Karabağ (CANLI)

Temsilcimiz Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Azerbaycan ekibi Karabağ’ı ağırlıyor. Temsilcimizde, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka ve Ziya Erdal'ın sakatlıkları sürüyor.

Deplasmanda Villarreal’e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olan Sivasspor, iç sahada Karabağ’ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor. Konuk ekipte ilk iki maçını puan alamadan tamamlamıştı





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Sivasspor - Karabağ ilk 11'lerİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu





MAÇ BAŞLADI

4.dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan şutunu çekti ama top kaleyi bulmadı

GOL! 11.dakikada Sivasspor, Caner'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Caner Osmanpaşa kafayla golü attı

14.dakikada savunmanın arkasına sarkan Owusu ofsayt pozisyonunda kaldı





































Maçtan notlar

Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı. Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı. Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı. Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.