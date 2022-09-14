Sivasspor kafilesi Romanya’ya ulaştı

Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında CFR Cluj Ligi ile oynayacağı maç için 16 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Romanya'ya geldi.
Yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun ardından Cluj'a varan kırmızı-beyazlı kafile kamp yapacağı otele yerleşti. Sivasspor saat 17.00'de Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
CFR Cluj ile Sivasspor yarın saat 19.45'te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout görev yapacak.