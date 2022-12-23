Sivasspor kafilesi İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

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Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele için 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Sakatlıkları bulunan Clinton N'jie, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve Leke James ise kafilede yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular bulunuyor: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Emre Gökay, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Mustapha Yatabare, Karol Angielski. (İHA)