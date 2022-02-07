Sivasspor kafilesi Bandırma’ya gitti

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan ve Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran Sivasspor , bu turda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, tek maç eliminasyon sistemi üzerinden oynanacak mücadele için bugün Sivas'tan ayrılarak uçakla İstanbul'a ulaşan Yiğidolar, ardından karayolu ile Bandırma'ya gidecek.

Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 11.00'de Bandırma'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. Bandırmaspor ile Sivasspor 9 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde ise şu sporcular yer alıyor:

"Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)