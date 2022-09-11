Sivasspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ligin 3 puanlı iki takımı Sivasspor ile İstanbulspor, 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi, 3 puan hasretine nokta koymak için, konuk takım ise 2 maçlık seri yakalamak için sahaya çıkacak. Sivasspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Sivasspor , Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, evinde kazanıp 3 hasretine nokta koymak istiyor. 3 maçtır kaybetmesinin ardından Alanyaspor 'u deplasmanda deviren Osman Zeki Korkmaz'lı İstanbul ekibi ise Sivas'ta seri peşinde olacak.
Sivasspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-İstanbulspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Sivasspor-İstanbulspor muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Appindangoye, Ziya, Keita, Ulvestad, Sabia, Gradel, N'Jie, Yatabare
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Ali, Muammer, Melih, Ethemi, Topalli, İbrahim