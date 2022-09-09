Sivasspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında dün sahasında Slavia Prag karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Sivasspor , Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 6. hafta maçında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Slavia Prag maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile İstanbulspor 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

SİVAS (İHA)