Sivasspor ile Denizlispor 11. randevuda

Süper Lig'in 10.haftasında Sivasspor, yarın Denizlispor'a konuk olacak. İki takım yarın Atatürk Stadyumunda 11.kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 10 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 6'ya 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında Sivasspor’un 13 golüne, Denizlispor 11 golle yanıt verdi. İki takım en son 2016-2017 TFF 1. Lig sezonunun ikinci devresinde karşılaşmış ve müsabaka 3-2 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Çalımbay’ın Özdilek’e şansı tutuyor

Teknik direktörlük kariyerinde Mehmet Özdilek’e rakip olduğu son 11 Süper Lig maçının 6’sını kazanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu karşılaşmaların dokuzunda ikişer kez gol sevinci yaşadı. Çalımbay, Özdilek’e rakip olduğu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Sivasspor deplasmanda kazanamıyor

Geçen sezon da dahil olmak üzere deplasmanda oynadığı son 11 maçı kazanamayan Sivasspor, Süper Lig’de devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi konumunda. Yiğidolar deplasmanda oynadığı son 11 maçta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Yiğidolarda 3 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’un Denizlispor ile oynayacağı maçta 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç Denizli karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacaklar.

İHA