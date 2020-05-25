Sivasspor ikinci kez coronavirüs testinden geçti

Lig hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında ikinci kez coronavirüs testinden geçti.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Sivasspor ikinci kez coronavirüs testinden geçti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında Demir Grup Sivasspor A takım futbolcularına ve teknik heyete ikinci kez Covid-19 testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; Sivasspor tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere ikinci kez yeni tip korona virüs testi yaptı.

Diğer yandan kırmızı-beyazlı takıma yapılan ilk korona virüs testleri negatif çıkmıştı.


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