Sivasspor iç sahada sonuncu! Geçen sezonu arıyor...
Sivasspor geçen sezon iç sahada oldukça başarılı olmuş uzun süre kaybetmemiş ve en çok puan alan ikinci takım olmuştu. Rıza Çalımbay'ın ekibi bu sezon ise iç sahada sadece bir puan alabildi ve son sırada kaldı. Seyircisiz oynanan maçlar Yiğido'yu çok etkiledi
Sivasspor geçen sezon iç sahada oldukça başarılı olmuş uzun süre kaybetmemiş ve 37 puanla Süper Lig'de evinde en çok puan alan ikinci takım olmuştu. Rıza Çalımbay'ın ekibi bu sezon ise iç sahada 5 maça çıktı ve sadece bir puan alabildi. Sivasspor rakiplerine sadece bir gol atabilirken son sırada kaldı. Yiğidoları pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar çok etkiledi. Sivasspor, pandemi sonrası iç sahada 9 maça çıktı ve sadece iki kez kazanbildi
Sivasspor'un bu sezon iç saha maç sonuçları
- Sivasspor 0-2 Alanyaspor
- Sivasspor 0-0 Ankaragücü
- Sivasspor 0-2 Ç.Rizespor
- Sivasspor 1-2 Galatasaray
- Sivasspor 0-1 Göztepe
İÇ SAHA PUAN DURUMU