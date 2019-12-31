Sivasspor iç sahada da zirvede!

Devreyi 37 puanla lider bitiren Sivasspor’un iç saha performansı parmak ısırttı. Evinde oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş’ı 3-0, Trabzonspor’u 2-1, MKE Ankaragücü’nü 3-1, Antalyaspor’u 2-1, Konyaspor ile Kasımpaşa’yı 2-0, Fenerbahçe’yi 3-1 ve Göztepe’yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Yiğidolar, sahasındaki tek beraberliği ise Gaziantep FK ile 1-1’lik sonuçla aldı. Kırmızı-Beyazlılar, deplasmanda çıktığı 8 maçtan 3’ünü kazandı, 3’ünde berabere kaldı, 2’sinde ise mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2,17 puan ortalaması yakaladı. Sivasspor, 17 haftalık süreçte rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin en çok gol atan takımı oldu.

Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmezleri

Devreyi 37 puanla lider bitiren Sivasspor’un iç saha performansı parmak ısırttı. Evinde oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş’ı 3-0, Trabzonspor’u 2-1, MKE Ankaragücü’nü 3-1, Antalyaspor’u 2-1, Konyaspor ile Kasımpaşa’yı 2-0, Fenerbahçe’yi 3-1 ve Göztepe’yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Yiğidolar, sahasındaki tek beraberliği ise Gaziantep FK ile 1-1’lik sonuçla aldı. Kırmızı-Beyazlılar, deplasmanda çıktığı 8 maçtan 3’ünü kazandı, 3’ünde berabere kaldı, 2’sinde ise mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2,17 puan ortalaması yakaladı. Sivasspor, 17 haftalık süreçte rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin en çok gol atan takımı oldu.

En golcüsü Yatabare

Sivasspor’un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Sivas ekibinin sezon başında Konyaspor’dan transfer ettiği ve 17 haftalık periyotta 7 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.