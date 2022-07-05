Sivasspor hücum çalıştı

Sivasspor , yeni sezon hazırlıklarına kampın 7. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar, son bölümde ise bire bir hücum ve savunma çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

İHA