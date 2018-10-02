Sivasspor hocasından memnun

Göztepe’den ayrıldıktan sonra Sivasspor’un başına geçen Tamer Tuna’dan beklentiler oldukça yüksekti.

Ancak 7 haftalık performans Kırmızı-Beyazlılar’da genç teknik adamın tartışılmasına neden olmuştu. Yönetim ise gelen çatlak seslere kulak asmadı.

Hocasının arkasında duran başkan Mecnun Otyakmaz’ın Bursaspor zaferi sonrası Tuna’yı tebrik ederek, “Biz bu takıma da size de güveniyoruz” dediği öğrenildi.